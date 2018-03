PSG : Conte, Pochettino, Wenger… Paris lance les grandes manœuvres

Dans : PSG, Ligue 1.

Après l’élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Unai Emery se retrouve plus que jamais menacé.

Bientôt en fin de contrat, l’entraîneur parisien aurait pu bénéficier d’une année supplémentaire s’il avait atteint le dernier carré. De toute façon, le journal L’Equipe croit savoir que son sort est scellé depuis un moment. Le club francilien n’a pas attendu l’échec face au Real Madrid pour chercher son prochain coach. On apprend par exemple que la direction a déjà contacté le frère d’Antonio Conte.

En conflit avec ses supérieurs et même avec certains cadres du vestiaire comme Eden Hazard, le manager de Chelsea devrait bouger l’été prochain, lui qui n’est pas insensible à l’intérêt du PSG. Mais l’Italien est loin d’être le seul technicien convoité. Toujours à Londres, Mauricio Pochettino plaît également à Paris. Le président Nasser Al-Khelaïfi se serait renseigné sur le coach de Tottenham notamment grâce à l’entourage de Serge Aurier.

Le retour Ancelotti ?

A noter que d’autres pistes sont évoquées comme celles menant à Luis Enrique (libre), Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Roberto Mancini (Zénith Saint-Pétersbourg) et Carlo Ancelotti, sans contrat et prêt à revenir au PSG. Enfin, la presse anglaise reparle du dossier Arsène Wenger, le Français en difficulté à Arsenal et qui a déjà été annoncé à Paris par le passé. Le successeur d’Emery se trouve-t-il parmi tous ces noms ? C’est probable.