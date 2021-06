PSG : Conte dit non, Pochettino relancé ?

Dans : PSG.

Annoncé comme tout proche de Tottenham, Antonio Conte ne rejoindra finalement pas les Spurs. Daniel Levy osera-t-il relancer Mauricio Pochettino et le PSG ?

La perspective de voir Antonio Conte s’engager sur le banc de Tottenham avait subitement fait retomber la pression du côté du PSG concernant le possible départ de Mauricio Pochettino. Mais les médias anglais et italiens le confirment ce samedi, l’entraîneur italien, qui a mené l’Inter au Scudetto avant de partir du club milanais, ne sera pas le prochain entraîneur des Spurs. Tandis que du côté transalpin on est persuadé que Conte n’a pas eu les garanties sportives qu’il exigeait du propriétaire de Tottenham, en Angleterre on estime que le technicien italien était surtout beaucoup trop gourmand sur le plan financier et qu'en plus il ne misait pas beaucoup sur les jeunes joueurs. Et comme Levy n’avait plus l’intention de casser son budget comme il l’avait pourtant fait en s’offrant José Mourinho, le fiasco était prévisible et il s'est brutalement confirmé.

Résultat de cet échec des négociations, les Spurs n'ont toujours pas d'entraîneur et du côté des supporters on commence sérieusement à s'agacer, d'autant plus que le club sort de deux saisons compliquées. Bien évidemment, après le fiasco Antonio Conte, c'est le nom de Mauricio Pochettino qui ressort du chapeau, car même si le Paris Saint-Germain répète que l'entraîneur argentin n'est pas partant, du côté de Pochettino c'est le silence total depuis la fin du championnat. L'actuel entraîneur du PSG a de nombreux relais dans les médias, notamment dans la presse espagnole, et ces derniers n'ont envoyé aucun signe positif, ou négatif, concernant les intentions de Mauricio Pochettino, alors que ce dernier pourrait tuer toutes ces rumeurs d'une phrase. Du côté de The Independent, on estime que Tottenham va encore une fois tenter sa chance avec le Paris Saint-Germain, la dernière ?