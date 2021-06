PSG : Pochettino n'est pas Tuchel, il est malin

Dans : PSG.

Contre toute attente, la semaine du PSG a été agitée par les rumeurs d’un possible départ de Mauricio Pochettino.

L’entraîneur du PSG a été annoncé au Real Madrid, qui a finalement choisi Carlo Ancelotti, avant d’être l’objet de rumeurs en provenance de Tottenham. Sauf surprise, les Spurs vont nommer Antonio Conte et Mauricio Pochettino devrait donc rester à Paris. Mais depuis plusieurs jours, les observateurs du PSG s’agacent de voir que l’entraîneur argentin laisse courir les rumeurs et n’est pas sorti de son silence pour démentir toutes les informations au sujet de ses envies d’ailleurs. A travers cette attitude, Mauricio Pochettino a engagé une sorte de guerre froide avec les dirigeants du PSG selon Philippe Sanfourche, qui y voit chez l’entraîneur parisien une tentative de récupération de pouvoir.

« Je n’ai pas eu d’information comme quoi les choses avaient été édictées ainsi et que Pochettino était allé voir ses dirigeants pour leur dire qu’il fallait que ça se termine. Mais laisser transpirer le fait qu’il pourrait y avoir un malaise, qu’il est courtisé ailleurs, et qu’il va falloir lui donner peut-être plus de prérogatives… on est sur un bras de fer ! Pochettino a une personnalité totalement opposée à celle de Tuchel. L’Allemand, il profitait d’une conférence de presse pour dire qu’il voulait un défenseur, deux milieux et qu’on ne lui donnait rien. Leonardo, il avait les boules. Et c’était tous les jours le fight. Le rapport de force, il est le même. C’est central. Avec Leonardo omniprésent, omnipotent, plus les semaines passent, plus l’entraîneur se rend compte qu’il n’a pas la main sur tout. Pochettino, à sa manière, il est en train de récupérer plus de prérogatives. En laissant planer le doute parce qu’il reste courtisé » a lancé le consultant de La Chaîne L’Equipe, pour qui cette situation ne va pas faire augmenter la cote de popularité de Mauricio Pochettino.