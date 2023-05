4 kilos de trop pour Verratti, Riolo avait raison

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Souvent pointé du doigt par Daniel Riolo, qui l'a régulièrement allumé sur son hygiène de vie peu compatible avec celle d'un footballeur professionnel, Marco Verratti a donné raison au journaliste de RMC. Et du côté du PSG on doit faire avec.

« Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. » Dans la foulée de l’élimination du PSG par le Bayern Munich en Ligue des champions, Daniel Riolo avait une nouvelle fois tiré à boulets rouges sur le milieu de terrain italien, coupable d’une faute grossière qui avait amené le premier but du club allemand. Depuis que Marco Verratti a rejoint le club de la capitale en 2012, le journaliste se plaint de ce que l’ancien joueur de Pescara n’a pas un comportement de footballeur professionnel lorsqu’il est en dehors des terrains. Pas de quoi dégoûter les dirigeants du PSG, puisqu’en décembre dernier, le contrat de l'international transalpin était prolongé jusqu’en 2026.

Marco Verratti a pris du poids pendant les fêtes

Pourtant, les performances du champion d’Europe 2021 avec l’Italie ne sont plus du tout à la hauteur des attentes et Le Parisien révèle quelles sont les raisons du fiasco qu’est la saison de Marco Verratti. « L’Italien avait quatre kilos superflus au retour des vacances pour les non-engagés au Mondial. Signe d’un laisser-aller dont Petit Hibou est coutumier. Malgré ses dénégations, le milieu prend des libertés avec l’hygiène de vie d’un sportif de haut niveau (...) Résultat : quand Verratti a repris la compétition fin décembre-début janvier, il n’a pu participer qu’à deux sorties (Strasbourg et Lens) avant de se blesser. Puis d’être suspendu, avant que sa hanche ou ses ischios ne l’éloignent encore des terrains. Sa saison n’a aucune linéarité, il ne pèse sur aucun match et aucune concurrence ne vient le remettre en cause », affirme Dominique Séverac, visiblement sidéré que le Paris Saint-Germain puisse ainsi bénéficier d'une totale impunité, alors même qu'il a encore été très mauvais dimanche contre Lorient.

Les réseaux sociaux n'ont pas pris de gant au moment d'évoquer les révélations du quotidien francilien sur Marco Verratti. « Guardiola à City a mis en place une règle: si tu n'as pas 1kg de moins que ton poids de forme tu ne t'entraînes pas avec les pros. Au PSG avec cette règle, on aurait 4 joueurs à l'entraînement », « J’ai aimé, j’ai adoré Verratti, mais il est indéfendable, ce genre de joueur avec cette mentalité ne nous aideront plus ça doit dégager et vite », « Nan mais ce n’est pas de sa faute, il est mal entouré. Ça c’est l’excuse des pro-Verratti qui refuse d’admettre qu’il n’est pas TOP20 à son poste et pas fiable dans les grands rendez-vous », les commentaires énervés se multiplient par dizaines, ce qui confirme que la rupture entre le milieu de terrain italien et une large partie des supporters du PSG est consommée.