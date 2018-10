PSG : Comme Tuchel a dribblé le mercato, Riolo est bluffé

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu sa seule défaite de la saison, en septembre contre Liverpool, pour s'en rendre compte, l’absence d’un milieu de terrain défensif nuit clairement aux ambitions du club en Ligue des Champions. Même Thomas Tuchel en a fait le constat au moment d’effectuer le bilan du mercato parisien. Une fois que cela a été dit, l’entraineur allemand a cherché la solution pour présenter la meilleure équipe possible. L’idée d’aligner Marquinhos n’a pas vraiment convaincu, et face à Lyon, l’entraineur du Paris Saint-Germain a tenté un double pivot sollicitant Marco Verratti et Adrien Rabiot. Une solution qui pourrait plaire à tout le monde, et même à Daniel Riolo.

« A priori – puisque c’est le labo permanent avec Tuchel – ce 4-3-3 ce n’est pas un schéma qu’on verra. Et finalement, il aura trouvé le moyen pour se passer d’une sentinelle. D’ailleurs, si on regarde bien, il y a beaucoup de clubs allemands qui jouent sans 6. Moi, j’étais le premier à dire qu’on ne pouvait pas s’en passer en pensant au Barça, au Real. Tuchel veut installer la doublette Verratti-Rabiot. Avec ces deux-là, c’est peut-être la solution. On peut se faire à l’idée qu’ils n’auront pas de 6 puisque Marquinhos j’ai du mal à me dire qu’il le sera, en tout cas pas tout seul… mais comme un Fabinho à Monaco. C’est ça le plus intéressant dans ce que veut faire Tuchel en ce moment », a souligné le journaliste de RMC, persuadé que le coach du PSG a déjà trouvé la parade à cette absence de « 6 » recruté cet été.