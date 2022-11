PSG : Christophe Galtier n'a pas arnaqué Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé cet été, le natif de Marseille Christophe Galtier n'a pas tardé à prendre ses marques au PSG. Il a aussi su fédérer autour de lui au club comme chez les supporters. Il a profité de la trêve pour leur envoyer un message en vidéo, espérant leur montrer le même niveau en 2023.

Observateurs comme supporters, ils ne sont plus nombreux à penser que Christophe Galtier n'est pas taillé pour être l'entraîneur du PSG. Arrivé de Nice pendant le mercato estival, Galtier n'a pas trainé pour imposer sa philosophie et son exigence dans le vestiaire parisien. Le bilan est excellent avec 41 points sur 45 possibles en Ligue 1 et une invincibilité toutes compétitions confondues même en Ligue des champions. Surtout, il semble pleinement intégré dans l'organigramme du club parisien, lui le Marseillais pure souche.

Le PSG gardera son rythme après le Qatar, Galtier le promet

Si un homme ne doutait pas de cette réussite, c'est Christophe Galtier lui-même. Toutefois, qu'en sera t-il après la coupe du monde ? Beaucoup annoncent déjà que le PSG ne conservera pas son rythme, que les stars parisiennes ont tout donné en prévision du mondial et qu'après ce dernier elles se relâcheront un peu. Christophe Galtier ne le croit pas. Dans une vidéo postée sur le site officiel du PSG, il était en opération séduction. Pour remercier les supporters de leur soutien et pour les rassurer quant à sa capacité à maintenir impliquée son équipe après la trêve.

Le message du coach Christophe Galtier à nos supporters durant cette trêve ❤️💙🙌 pic.twitter.com/k5nvUncZ5e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2022

« La première chose que je vais dire c’est merci à vous ! Merci de m’avoir accueilli comme vous m’avez accueilli, je le dis avec sincérité. Je n’ai jamais douté de l’accueil que j’allais avoir. Évidemment que les médias ont beaucoup exagéré. Je me donne à fond, vous êtes derrière l’équipe, derrière nous, derrière moi. Jusqu’au bout, on travaillera sérieusement. Appréciez cette première partie, quelques fois c’est difficile. Mes chers supporters, vous avez un groupe sérieux qui va tout donner jusqu’à la fin pour être le plus performant possible », a t-il confié. Ce sera véritablement le test ultime pour évaluer son autorité dans le vestiaire, étant donné qu'il a déjà conquis la quasi majorité du public parisien.