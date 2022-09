PSG : Christophe Galtier était le plan B de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant la nomination de Christophe Galtier, de nombreux entraîneurs ont été associés au PSG afin de succéder à Mauricio Pochettino.

A en croire l’ensemble des médias français et européens, la priorité du Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Mauricio Pochettino se nommait Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 a néanmoins refusé le PSG, préférant attendre que la place se libère en Equipe de France. Les noms de Ruben Amorim ou encore de Marcelo Gallardo ont également circulé mais à en croire les informations publiées ce mercredi par Le Parisien, c’est en réalité José Mourinho qui était très bien placé dans la short-list de Luis Campos cet été. Amis de longue date, Luis Campos et José Mourinho partagent leur vision du football depuis près de 30 ans et ont régulièrement été aperçus ensemble, à Lille par exemple, lorsque Luis Campos était aux manettes du mercato du LOSC.

Luis Campos voulait Mourinho avant Galtier

A la recherche d’un nouvel entraîneur, Luis Campos a logiquement sondé l’entraîneur de l’AS Roma, qui sortait d’une saison aboutie avec une victoire en Europa Conférence League. Les discussions ont duré plusieurs jours entre le nouveau patron sportif du PSG et José Mourinho, mais le « Special One » a finalement pris la décision de rester à la Roma, où il se sent comme chez lui et où il a très rapidement été adopté par les supporters du club romain. Désireux de travailler avec une personne de confiance, Luis Campos s’est ensuite tourné vers Christophe Galtier, un entraîneur avec qui il a partagé de très fortes émotions en remportant le championnat de France de Ligue 1 à Lille. Pour l’instant, le Portugais ne doit pas regretter son choix, Christophe Galtier réalisant un début de saison parfait et ayant plutôt bonne presse auprès des médias mais également des supporters. Ce qui n’était pas gagné d’avance au vu de ses origines marseillaises.