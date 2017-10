PSG : Christophe Galtier c'est l'anti-Aulas par rapport au mercato du PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, ASSE, OL.

Depuis qu'il a quitté l'AS Saint-Etienne en fin de saison passée, Christophe Galtier n'a pas tourné le dos au football, l'entraîneur étant même très attentif, au point que son retour sur un banc de Ligue 1 pourrait être plus rapide que prévu. Ancien de l'OM, Galtier sera un téléspectateur attentif du OM-PSG de ce dimanche, mais contrairement à d'autres, il ne crache pas sur les investissements du Qatar au sein du Paris Saint-Germain.

Loin d'avoir une sensibilité identique à Jean-Michel Aulas, Christophe Galtier est lui heureux que le PSG puisse s'offrir des stars du football. « Si les dépenses du Paris SG me dérangent ? Ça ne me gêne pas. Et je me régale à voir jouer le PSG. C’est très bien que Neymar soit chez nous. Je suis content qu’un garçon comme Mbappé soit resté en France. C’est un exemple pour tous les joueurs de 18 ans. Je ne parle pas que de foot, mais de ce qu’il est, de ce qu’il a dans la tête. C’est un régal de le voir jouer. Kylian est souriant, compétiteur, accessible », explique, dans Le Parisien, Christophe Galtier, dont le nom circulait ces derniers jours du côté du Stade Rennais.