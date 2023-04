PSG : Christophe Galtier c'est fini, ils préparent sa sortie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Christophe Galtier à la fin de la saison fait peu de doutes au sein de l’état-major du PSG.

Sous la menace après les défaites contre Rennes et l’OL au Parc des Princes, Christophe Galtier n’avait pas le droit à l’erreur face à Nice puis contre Lens. En cas de défaites lors des deux derniers matchs de Ligue 1, le natif de Marseille aurait sans doute été renvoyé par la direction du Paris Saint-Germain. Il s’avère que le champion de France en titre a été gagner à Nice (0-2) avant de l’emporter contre Lens (3-1), bien aidé par l’expulsion lensoise en première mi-temps.

Galtier viré à la fin de la saison par le PSG

Grâce à ces deux succès, le PSG ne devrait pas trop trembler dans la course au titre, ce qui va permettre à Christophe Galtier de terminer la saison et d’ajouter une ligne à son palmarès. A en croire les informations de L’Equipe, il y a en revanche peu de chances que l’ancien entraîneur du LOSC soit reconduit la saison prochaine. Embourbé dans une énorme polémique après les accusations de racisme dont il est la cible, Christophe Galtier ne devrait pas passer l’été au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« L'entraîneur, après avoir été meurtri par ces accusations qu'il nie catégoriquement, s'est montré combatif, aussi bien en interne dans la préparation du choc face aux Sang et Or que dans sa défense, lui qui a décidé de déposer trois plaintes. Il est toutefois peu probable, à date, qu'il puisse honorer sa seconde année de contrat dans la capitale » indique Arnaud Hermant dans les colonnes du quotidien sportif. Pour le Paris Saint-Germain, la question est maintenant de savoir sur qui miser après l’échec Galtier. Plusieurs entraîneurs ont été déjà cités pour succéder à l’ancien entraîneur de Nice, de José Mourinho à Antonio Conte en passant bien sûr par le rêve absolu de l’Emir du Qatar à savoir Zinedine Zidane.

Un sprint final décisif pour Galtier et pour les indésirables

Le quotidien national indique par ailleurs que le visage affiché par l’équipe durant ce sprint final sera également scruté par l’état-major du PSG. L’un des enjeux de cette fin de saison est clairement de voir une équipe plus conquérante que lors des dernières semaines. Un enjeu important pour Christophe Galtier bien sûr, mais également pour plusieurs joueurs de l’effectif, qui vont jouer leur place et leur crédibilité auprès de Luis Campos dans cette fin de saison. Les noms de Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Hugo Ekitike sont cités. En définitive, toutes les recrues estivales de l’an dernier sont sur le grill et menacés de quitter le club, à l’exception de Nordi Mukiele et de Vitinha qui devraient à priori être conservés la saison prochaine.