PSG : Choupo n'est pas nul, Julien Cazarre est stupéfait

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec trois buts en 166 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, Eric-Maxim Choupo-Moting fait honneur à son rôle de joker. Dans la lumière suite aux blessures de Kylian Mbappé et d’Edinson Cavani, l’international camerounais a surpris de manière positive les observateurs. Et notamment Julien Cazarre, qui n’imaginait pas une seconde que l’ancien de Stoke City était capable de rendre de si fiers services au Paris Saint-Germain en ce début de saison.

« Le mec n’arrivait pas à dribbler un plot à l’entraînement, se prenait les pieds dans son tapis de douche et là, il enchaîne passements de jambes, roulettes et sombrero sans même se péter le troisième métatarse du pied droit. À 24 heures près, le Choupo était transféré dans un club turc que même Nasri et Menez auraient refusé… Peut-être que je suis tombé dans une faille spatio-temporelle façon quatrième dimension où tout est inversé. En quelques mois Neymar est conspué au Parc et Choupo acclamé par tout le kop. On a l’habitude de dire que tout va très vite en football… Tout va très vite, sauf Dante et Loïc Perrin » a plaisanté l’humoriste dans les colonnes de France Football. Eric-Maxim Choupo-Moting appréciera…