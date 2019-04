PSG : Choupo-Moting est bien gentil... mais il doit partir au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Loué pour son état d’esprit et sa bonne humeur dans le vestiaire du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Eric-Maxim Choupo-Moting ne fait plus rire grand monde. Il faut dire que dimanche soir, l’international camerounais a manqué l’immanquable, marquant assurément l’histoire du championnat de France de Ligue 1. Il fallait bien cela pour que le réel débat sur son niveau de jeu soit posé. Libre dans un an, l’ancien attaquant de Stoke City n’a tout simplement pas sa place au PSG selon Patrice Lair, l’ancien coach des féminines du PSG. Et son état d’esprit a beau être irréprochable, il doit faire ses valises au plus vite…

« Ce raté face à Strasbourg est assez catastrophique, c’est vrai... Mais il y ses prestations avant aussi… Il n’a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, tout simplement. Un club comme Paris peut avoir des attaquants plus efficaces que cela, avec du talent. Il est peut-être très bien dans le vestiaire, mais la finalité c’est le terrain, c’est cela qui compte avant tout. C’est difficile pour lui, c’est difficile de recevoir autant de critiques, mais il lui sera tout simplement compliqué de s’imposer au PSG » a confié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, qui ne se fait pas d’illusions pour Choupo-Moting. Et sa bonne humeur n’y changera rien.