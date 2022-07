PSG : Chelsea surprend tout le monde dans le dossier Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme c’est souvent le cas, les rumeurs sont intenses au sujet de l’avenir de Neymar au PSG. Ça va même dans les tous les sens.

Neymar et son contrat longue durée qui font de lui un joueur du PSG pour de longues années, ce n'est plus vraiment le cas. Cette fois, la situation est différente. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte en personne à un départ de Neymar lors d’une interview accordée au Parisien il y a un mois. Fin du bling-bling, le président du PSG veut des guerriers sur le terrain et, répondant à une question précise sur l’avenir de Neymar, il a fait savoir que les joueurs qui n’entraient plus dans le projet du Paris Saint-Germain étaient invités à partir. Depuis, le nouvel entraîneur Christophe Galtier a pris ses fonctions… et a fait part de son envie de conserver le Brésilien.

Tuchel favorable au transfert de Neymar à Chelsea ?

Le flou règne donc et tout dépendra certainement des offres que le PSG recevra -ou pas- lors de ce mercato estival. En cas de départ, Chelsea est une piste plausible pour Neymar. Une tendance confirmée par Todo Fichajes en Espagne. Le média espagnol croit savoir que Thomas Tuchel est favorable à la venue de Neymar chez les Blues, une information contradictoire par rapport à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines. En effet, il avait été expliqué que l’Allemand, qui a bien connu Neymar au PSG, n’était pas favorable à sa venue à Chelsea, celle-ci étant susceptible de déstabiliser le vestiaire londonien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Football (@pumafootball)

Thomas Tuchel a vraisemblablement changé d’avis puisque selon Todo Fichajes, c’est lui en personne qui a soufflé le nom du n°10 du PSG à sa direction. Le fait que Chelsea se prépare à céder Timo Werner, et n'ait pas forcément trouvé de solution à la convenance de l'ancien entraineur parisien, fait peut-être réfléchir le manager des Blues. Thomas Tuchel veut un renfort de poids, et il espère bien l'obtenir, quitte à attendre quelques semaines. Cela correspond à la situation du numéro 10 du Paris SG. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2027, Neymar pourrait donc faire l’objet d’une offre de transfert de la part des Blues dans les semaines à venir. Il s’agit maintenant de savoir à partir de quel tarif le Paris Saint-Germain est ouvert à un départ de sa star.

PSG : La polémique de trop, Neymar a la rage https://t.co/aI3wuXBQLx — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2022

De son côté, Neymar ne cesse de clamer son désir de rester dans la capitale française et d’y être performant, à six mois de la Coupe du monde avec le Brésil. Pour le moment, l'aspect financier d'un transfert n'a jamais été concrètement abordé, tout simplement parce qu'aucun club n'a encore franchi le pas d'effectuer un offre ou une prise de contact officielle pour recruter l'international brésilien. Mais entre la préparation moyenne de Chelsea et le fait que Nasser Al-Khekaïfi a déjà fait savoir qu'il étudierait les propositions pour son joueur, un rapprochement est possible à plus d'un mois de la fin du mercato.