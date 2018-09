PSG : Chelsea ne voulait pas d’Areola et s’en mord les doigts

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

En l’absence d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda blessés, Alphonse Areola a parfaitement répondu aux attentes pour sa première en équipe de France.

Le gardien du Paris Saint-Germain s’est montré décisif lors du match de Ligue des Nations en Allemagne (0-0) et voit sa cote grimper. Pas de quoi impressionner Christophe Lollichon. « Je lis qu’il a fait six arrêts et que c’est extraordinaire. Mais ce sont des conneries. Je n’ai pas découvert Alphonse Areola jeudi soir », a réagi le responsable des portiers de Chelsea pour Le Figaro.

Car le technicien français connaît bien Areola qui, selon lui, mérite une place de numéro 1 chez les Bleus. « Pour moi c’est le meilleur gardien français actuel. Il a tous les critères pour être le numéro 1 de l’équipe de France, a estimé Lollichon. La taille, le jeu au pied, l’envergure, la détente, le jeu de jambes, c’est le portier le plus adapté au jeu des Bleus. On fantasme un peu trop sur Lloris, mais pour moi Areola est au-dessus. » Et cela vaut aussi pour Gianluigi Buffon au club de la capitale.

Lollichon ne comprend pas le PSG

« C’est désolant de voir un club comme Paris faire jouer un gardien de 40 ans alors que tu as un Areola de 25 ans qui répond à toutes les attentes. (...) C’est freiner la progression d’Alphonse. C’est un gros problème », a regretté le dirigeant de Chelsea, qui a tenté de recruter le portier parisien cet été. « On a beaucoup discuté cet été tous les deux. De façon très argumenté. Il voulait venir ici mais la décision finale n’a pas été de mon ressort, a révélé Lollichon. Ça aurait été un plaisir de travailler avec lui. » Finalement, les Blues ont misé 80 M€ sur l’Espagnol Kepa.