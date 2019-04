PSG : Cette piste n'est plus secrète, Paris attaqué par City au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Parmi les options du Paris Saint-Germain pour enfin trouver la perle rare au milieu de terrain, il y a la possibilité de dénicher le jeune joueur qui sera capable de répondre aux attentes et ainsi de limiter l’investissement sur le plan financier.

Pour cela, c’est direction le Portugal pour un Antero Henrique qui a de nombreuses touches, notamment avec les différents clubs de Lisbonne. Et le directeur sportif parisien cible notamment Florentino Luis, pas encore le plus connu des joueurs du Benfica, mais dont la cote grimpe en flèche ces dernières semaines. Ce milieu récupérateur de 19 ans enchaine les matchs avec les équipes de jeunes de la sélection portugaise, et ses prestations avec le club de Lisbonne permettent de mieux comprendre pourquoi le Benfica a mis une clause libératoire de 60 ME sur son dos.

Sans monter aussi haut, The Guardian annonce que Manchester City va tirer le premier et effectuer prochainement une offre pour recruter Florentino Luis. Pep Guardiola rêve d’en faire le successeur de Fernandinho (33 ans), et devra pour cela griller le PSG, qui suit le Portugais depuis quelques temps déjà, sans pour le moment avoir effectué de première offre. Vu le prestige et les moyens des deux clubs concernés, la bataille pourrait néanmoins rapidement débuter, et se terminer à des niveaux très élevés pour un joueur encore très peu connu en Europe.