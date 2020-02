PSG : Cette image de la fête de Neymar va énerver Tuchel et Leonardo

Dans : PSG.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain ne s'est pas rendu à l'anniversaire de Neymar estimant que ce n'était pas le bon moment pour ce genre de chose. Mais cela n'a pas empêché de nombreux joueurs du PSG d'y aller.

En organisant dimanche soir, sa fête d'anniversaire au Yoyo, Neymar se doutait bien que cela allait faire un peu de bruit, le Paris Saint-Germain jouant moins de 48 heures plus tard à Nantes en Ligue 1. Et ce lundi, Thomas Tuchel a répété qu'il n'appréciait pas cette initiative du joueur brésilien. « Avec cette fête, je dois dire que c'est dur de protéger mes joueurs (...) Ce n'est pas la meilleure chose pour préparer un match. Ce n'est pas la pire non plus. C'est simplement dommage qu'on donne des arguments pour parler de nous comme ça », a notamment expliqué l'entraîneur allemand du PSG. Mais visiblement, une majorité de joueurs parisiens n'a pas écouté le message du coach, puisque dans une photo diffusée sur les réseaux sociaux par la compagne de Leandro Paredes on découvre les footballeurs du PSG présents à l'anniversaire et leurs épouses. De quoi forcément retourner le couteau dans la plaie pour Thomas Tuchel, même si on peut noter que les internationaux français du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé, n'étaient pas présents sur cette photo souvenir.