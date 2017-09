PSG : Cette fois, Al-Khelaïfi en a marre de rêver plus grand

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Fier de son équipe après la victoire contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions mercredi, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a refusé de s’enflammer.

Si cette démonstration envoie un message fort aux grands d’Europe, elle ne représente que trois points en phase de groupes. De plus, le club de la capitale a déjà obtenu des succès de prestige sur la scène européenne, toutes suivies par des déceptions. Du coup, Al-Khelaïfi préfère garder les pieds sur terre, arrêter de « rêver plus grand », comme le dit la devise du PSG, et se démener pour un objectif tout à fait réalisable.

« On ne rêve pas encore, on veut vraiment travailler pour gagner chaque match. On a rêvé cinq ans, maintenant c'est le temps pour le travail, a annoncé le patron du vice-champion de France. On a fait un grand match, contre une grande équipe du Bayern. Après, on n'a rien gagné aujourd'hui, pas encore. On veut tout faire pour finir premier du groupe. » Et tenter de remporter enfin la Ligue des Champions dès cette saison.