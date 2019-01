PSG : Cet énorme flop aurait pu signer à Paris raconte Emery

Dans : PSG, Mercato.

Opposé à Manchester United ce vendredi en FA Cup, Unai Emery a évoqué le cas Alexis Sanchez en conférence de presse.

En tant qu’ancien joueur d’Arsenal, l’attaquant mancunien est forcément l’une des attractions de la rencontre. C’était l’occasion pour le manager des Gunners de faire une petite révélation concernant le Chilien. L’anecdote date de janvier 2018, lorsque l’Espagnol espérait ajouter Alexis Sanchez à son effectif au Paris Saint-Germain. Avant de voir sa cible filer chez les Red Devils dont la proposition salariale a sûrement fait la différence.

« C’est un très bon joueur et quand j’étais au PSG, nous pensions qu’il pourrait nous aider, a confié Emery. Nous ne l’avions pas recruté à cause des circonstances. Nous avions parlé de beaucoup de joueurs, des joueurs importants, et l'une de ces pistes concernait Alexis. Mais cela n'a pas été possible. » Un an plus tard, Alexis Sanchez n’a inscrit que 4 buts en 32 matchs disputés avec Manchester United. Entre méforme et blessures, on peut parler d’un gros flop. De quoi consoler le PSG et ses supporters.