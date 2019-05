PSG : Ces 7 joueurs que le Qatar veut vendre au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de se renforcer au mercato, le Paris Saint-Germain devra également dégraisser afin d’alléger sa masse salariale et écarter une éventuelle menace du fair-play financier. Si les possibles départs de Draxler ou encore Meunier sont régulièrement évoqués, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique aient la volonté de vendre bien plus de joueurs. Sept, au total, à en croire les informations du Parisien, qui fait en ce début de semaine le point sur les potentielles ventes au Paris Saint-Germain durant l’intersaison.

« Si un arrière gauche est pisté, c’est que le PSG entend vendre Kurzawa. Mais aussi Draxler, Meunier, Nkunku, Nsoki et Choupo-Moting. Il s’agit d’équilibrer les comptes au 30 juin 2019. Il reste une vingtaine de millions d’euros à trouver après les ventes de Lo Celso (Betis) et Krychowiak (Lokomotiv Moscou). Ils ne partiront peut-être pas tous mais en cas de balance positive, l’argent sera réinvesti dans les achats prioritaires » est-il expliqué, tandis que RMC confiait la semaine dernière qu’une enveloppe de 120 ME était à la disposition de la direction sportive du club pour ce mercato. De quoi obtenir quelques renforts, dont celui d’Allan, cible prioritaire du club.