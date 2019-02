PSG : Cela fait deux ans que Kylian Mbappé choque l’Angleterre

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Prodige du football français, Kylian Mbappé réussit à répondre aux attentes pourtant de plus en plus élevées.

En quelques mois, il est passé du gamin prometteur de l’AS Monaco à une star mondiale, tout en devenant le leader offensif de l’équipe de France championne du monde. A seulement 20 ans, il laisse déjà tout le monde derrière lui, et cela épate jusqu’en Angleterre. Dans un pays jamais avare de superlatifs, Ian Wright a l’impression d’avoir assisté à l’éclosion de Kylian Mbappé, comme il le raconte dans Aujourd’hui en France. Et pourtant, l’ancien buteur légendaire d’Arsenal en a vu beaucoup, des joueurs considérés comme des futurs stars. Mais avec sa vitesse, son aura et son ambition, « KMP » est déjà au-dessus.

« Je n’oublierai jamais la première fois où je l’ai vraiment vu jouer, il y a deux ans sur la pelouse de Manchester City, avec Monaco en Ligue des champions (5-3). Il avait cette réputation de prodige, mais je me méfie toujours de tout ça. Quand je l’ai vu ridiculiser la défense de City à 18 ans, j’ai compris que Kylian était un joueur très spécial. J’aime tout chez lui : sa vitesse pure et sa vitesse d’exécution, sa qualité technique, ses appels de balle, sa maturité, son caractère de gagnant, le fait qu’il ne soit jamais rassasié. Et il n’a que 20 ans ! Il va devenir encore plus fort. Avec son talent et cette détermination, il ira loin. Au Mondial 2018, il m’a encore bluffé dans la manière dont il a élevé son niveau de jeu. Cette saison, il continue de franchir un palier par rapport aux attentes placées en lui. Il est vraiment impressionnant », a livré Ian Wright, persuadé comme beaucoup de monde que la France a trouvé en Kylian Mbappé une véritable pépite d’or à choyer comme il se doit.