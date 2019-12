PSG : Ce vilain défaut que Paris doit gommer en C1

Dans : PSG.

Avec un parcours quasiment parfait durant la phase de groupes, le Paris Saint-Germain fait presque office de favori en Ligue des Champions avant le tirage au sort des 8es de finale.

Néanmoins, les éliminations des années précédentes poussent les joueurs du PSG à rester très mesurés. Surtout, l’équipe de Thomas Tuchel est encore loin d’être parfaite selon Pablo Sarabia. Interrogé par TF1, le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain a notamment indiqué que le champion de France en titre devait gommer un vilain défaut pour devenir un réel favori à une victoire finale en C1 : la concentration, encore aléatoire à certains moments chez les joueurs parisiens.

« Pour moi, on a la meilleure attaque du monde. Il y a de la concurrence à chaque poste et c'est bien. C'est ce qui nous permettra de gagner le plus de choses possibles. Ce qui manque au PSG pour remporter la Ligue des Champions ? Pour être compétitifs, on doit d'abord être concentrés pendant 90 minutes. Il ne faut pas lever le pied, ne serait-ce que 10 minutes. Chaque détail compte, la moindre équipe pourrait en profiter » a commenté le polyvalent milieu de terrain du Paris Saint-Germain, déjà auteur de 2 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à gommer ce défaut, et enfin passer un cap dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.