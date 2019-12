PSG : Ce Merengue est cash, Mbappé n’a rien à faire à Paris

Dans : PSG.

Au Real Madrid, l’entraîneur Zinédine n’est pas le seul admirateur de Kylian Mbappé. Chez les joueurs aussi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a la cote.

L’été prochain pourrait être un tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, l’attaquant français sera la cible prioritaire du Real Madrid qui suit sa situation avec la plus grande attention. En effet, l’ancien Monégasque fait l’objet de discussions avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. Mais pour le moment, l’international tricolore préfère se concentrer sur sa saison et mettre son avenir de côté. C’est donc le moment pour les Merengue de convaincre Mbappé de ne surtout pas allonger son bail. On a par exemple vu le coach Zinédine Zidane lui déclarer son amour en pleine conférence de presse.

Et le technicien n’est pas le seul Madrilène actif dans cette opération séduction. Interrogé en marge de la présentation du jeu vidéo « Call of Duty », le latéral droit du Real Madrid Daniel Carvajal a lui aussi invité la star parisienne à rejoindre la Maison Blanche. « On a évidemment vu ce dont il est capable. C'est l'un des plus grands joueurs, ce serait bien de jouer avec lui. Les meilleurs joueurs doivent évoluer au Real Madrid », a estimé l’Espagnol, qui considère que la place de Mbappé est chez les Merengue, et non pas au Paris Saint-Germain. Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé.