PSG : Ce joueur ne joue jamais, il ne comprend pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec les blessures et l’absence de concurrence à ce poste, Thomas Tuchel n’a aucun mal à aligner Juan Bernat à tous les gros matchs.

D’autant plus que le défenseur espagnol répond toujours présent, et enchaine les rencontres sans pépin physique. De quoi mettre définitivement au placard un Layvin Kurzawa qui n’aura jamais réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, son avenir s’inscrit encore une fois en pointillé, et ce dès cet hiver. Leonardo envisage en effet de recruter Mattia De Sciglio de la Juventus, afin d’apporter encore un plus en défense.

Pour l’ancien monégasque, c’est l’étonnement qui prédomine. Selon Le Parisien, l’international français est persuadé que son traitement est injuste, étant donné qu’il fait beaucoup d’effort pour retrouver son niveau, sans succès. Parfois absent du groupe alors qu’il n’est pas blessé, Kurzawa a même compris qu’Abdoul Diallo, recruté pour être défenseur central, est passé devant lui dans la hiérarchie à gauche. En dehors de quelques apparitions pour boucher les trous, Kurzawa risque bien de passer du temps en tribune ou sur le banc de touche ces prochaines semaines. Mais à six mois de la fin de son contrat, le Français préfèrera certainement aller au bout de celui-ci pour choisir son futur club sans pression en juin.