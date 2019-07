PSG : Ce joueur a coûté cher à Henrique, Leonardo l'offre à Tuchel

Dans : PSG, Mercato.

Courtisé depuis des semaines, voire des mois si on prend en compte le forcing raté du mois de janvier, Idrissa Gueye n’a jamais été aussi proche du Paris Saint-Germain.

Les discussions avec Everton se sont intensifiées ces dernières heures au point que Le Parisien annonce l’imminence d’un accord à hauteur de 32 ME cash, et des bonus variables pour atteindre les 40 ME. Un montant qui satisferait tout le monde, et permettrait au PSG de recruter son fameux « 6 » de métier, solide en Premier League et très précieux avec le Sénégal lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations.

En plus de cela, l’ancien lillois a fréquenté la Ligue 1 et n’a jamais connu de problèmes pour enchainer les matchs tout en se consacrant à 100 % aux taches défensives. Un profil parfait pour un recrutement loin d’être hors de prix, surtout comparé aux 90 ME demandés par la Lazio pour céder à Leonardo l’un de ses chouchous : Sergej Milinkovic-Savic. En tout cas, si cela devait se concrétiser prochainement, le directeur sportif brésilien aurait réussi en un mois là où Antero Henrique s’est raté pendant deux ans.