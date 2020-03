PSG : Cavani veut aider l'Uruguay a battre le Coronavirus

Dans : PSG.

Edinson Cavani a lui aussi fui Paris pour rejoindre l’Uruguay, où la pandémie de Coronavirus est également active. L’attaquant du PSG propose son aide.

Petit pays d’Amérique du Sud comptant moins de 5 millions d’habitants, l’Uruguay est néanmoins touché par l’épidémie de Coronavirus. Une créatrice de mode locale, qui revenait d’un séjour en Espagne de deux semaines et portait le virus sans le savoir, a refusé de se soumettre à la quarantaine nécessaire, et a enchainé les réceptions au point de contaminer plusieurs dizaines de personnes. Depuis, les cas continuent de grimper, ce qui devrait déboucher sur des mesures de confinement prochaine à ce rythme. Cela n’a en tout cas pas freiné Edinson Cavani, qui a décidé de rentrer au pays en quittant Paris et le PSG comme Neymar et Thiago Silva. L’attaquant du Paris SG a rejoint sa ville natale de Salto. Et s’il portait masques et gants à son arrivée, il va aussi devoir respecter la quarantaine demandée. Outre cela, le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG a promis qu’il allait aussi apporter son aide si nécessaire.



« C’est une situation délicate. J'espère qu'on pourra vite trouver une solution. On va essayer de donner un coup de main à Salto », a expliqué Edinson Cavani à la télé locale Canal 4, histoire de faire comprendre qu’il n’était pas rentré chez lui uniquement pour s’enfermer loin de l’agitation et du confinement en vigueur à Paris.