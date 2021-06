PSG : Mbappé va rester, une fuite du vestiaire ?

Dans : PSG.

Dans une interview accordée à L’Equipe il y a deux semaines, Nasser Al-Khelaïfi a été très ferme quant à l’avenir de Kylian Mbappé au PSG.

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du Paris Saint-Germain. Cela n’a pas empêché Nasser Al-Khelaïfi d’être très ferme au sujet de l’avenir de sa star il y a quinze jours. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » avait notamment expliqué le patron du PSG, dont les propos avaient fait réagir en Espagne avec un #FreeMbappé. Les semaines défilent et Paris peut s’inquiéter, dans la mesure où l’ancien Monégasque n’a toujours pas donné son accord pour prolonger. Attend-il la fin de l’Euro pour le faire, ou a-t-il l’intention de s’engager en faveur du Real Madrid, qui lui fait les yeux doux ?

La question se pose mais chez les cadres du vestiaire de Paris, on veut croire à la prolongation de Kylian Mbappé. Très actif sur Twitter, le frère de Marquinhos a notamment fait savoir qu’il faisait totalement confiance à Nasser Al-Khelaïfi pour tenir parole et parvenir à conserver Kylian Mbappé au moins une saison de plus. « Si Nasser (Al-Khelaïfi) a dit que oui, moi je suis sûr (qu'il va rester, ndlr) » a publié Luan Aoás Corrêa. De toute évidence, l’ensemble des joueurs du PSG aimerait voir rester Kylian Mbappé une saison de plus dans la capitale française. Mais le doute plane, et il ne faudra pas compter sur le principal intéressé pour éclaircir sa situation durant l’Euro. En conférence de presse dimanche après-midi avant le déplacement des Bleus en Allemagne, Kylian Mbappé avait clairement fait savoir que les questions autour du PSG ne l’intéressaient pas et qu’il souhaitait uniquement se concentrer sur la France durant un mois.