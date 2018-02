PSG : Cavani vendu au mercato, vers une énorme surprise ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Le mercato estival promet d’être très agité. Effectivement, les plus grandes écuries européennes pourraient bousculer leur ligne d’attaque et à en croire les informations de Sky Sports, cela pourrait avoir une incidence directe sur le mercato du Paris Saint-Germain. En réalité, c’est l’éventuel transfert de Robert Lewandowski au Real Madrid qui concernerait directement le club de la capitale. Car un énorme jeu de chaises musicales se mettrait ainsi en place. Et pour cause, le Bayern Munich souhaiterait remplacer le Polonais par Alvaro Morata… et Chelsea viserait Edinson Cavani pour le remplacer !

Le média anglais est convaincu que l’international uruguayen, dans l’ombre de Neymar au PSG, serait la priorité des Blues, qui ont pourtant recruté Olivier Giroud cet hiver, et qui enregistreront le retour de prêt de Michy Batshuayi (Dortmund) au mercato. Reste désormais à savoir si l’attaquant du Paris Saint-Germain serait intéressé par un transfert en Angleterre, lui qui n’a jamais évolué en Premier League. Un championnat qui pourrait coller à merveille avec ses qualités physiques et de finisseur chirurgical. Le mercato estival du PSG s’annonce en tout cas bouillant. Ce n’est pas vraiment une surprise…