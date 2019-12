PSG : Cavani vendu 20 ME, Papa Noël rappelé d'urgence

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain devra gérer du mieux possible le cas Edinson Cavani, régulièrement blessé et dont le contrat expirera en juin prochain.

Chez les supporters, le cas de l’international uruguayen divise. Faut-il le conserver jusqu’à la fin de la saison en espérant le voir cartonner de janvier à mai 2020, ou faut-il le vendre dès cet hiver, même contre une faible indemnité de transfert ? Journaliste au Parisien, Dominique Sévérac a un avis bien tranché sur la question. Selon lui, le Paris Saint-Germain doit faire son maximum pour vendre Edinson Cavani en janvier, et en tirer le meilleur prix. La somme de 20 ME est notamment évoquée par le journaliste, un montant illusoire au vu de l’âge, des blessures et de la situation contractuelle du joueur…

« Moi, je suis pour qu’Edinson Cavani s’en aille. Son aventure au PSG est terminée. Je tournerais la page Cavani avec 10, 15 voire 20 millions à récupérer dans l’affaire » a confié Dominique Sévérac avant d’évoquer d’autres départs potentiels. « Au rayon départs, Paredes qui est un échec total à 47M€. On me dit qu’il a fait quelques bons matches récemment, non… ce n’est pas suffisant ! On peut prendre Emre Can à la Juventus. Ou De Sciglio qui un latéral polyvalent. Si Bernat se blesse, aujourd’hui on a Kurzawa, c’est un peu léger. Un échange Paredes contre les deux joueurs de la Juventus me paraît être la meilleure affaire. Enfin, Julian Draxler, de lui aussi on en a un peu marre, c’est une sorte de flop. Paris ne peut plus faire de folies financières. Donc un transfert sec, ce n’est pas négliger ». Un mercato bien mouvementé qui ne déplairait néanmoins pas aux fans du PSG…