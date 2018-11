PSG : Cavani rêve d'un Paris SG en mode Atlético Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Avant le choc contre Naples, Edinson Cavani explique ce qu'il manque encore au Paris Saint-Germain pour aller très loin en Ligue des Champions.

Après avoir loupé le Classique de dimanche dernier contre l'OM (2-0), à cause d'une blessure à une cuisse, Edinson Cavani espère revenir à temps pour défier le Napoli d'Ancelotti au San Paolo en C1 le 6 novembre prochain. De retour à l'entraînement depuis jeudi, l'Uruguayen souhaite maintenant que sa formation grandisse rapidement pour affronter au mieux cette situation critique en LDC. Pour cela, El Matador connaît la recette, lui qui n'a pas hésité à envoyer quelques messages suite à la défaite à Liverpool (2-3) et au nul concédé au Parc contre Naples (2-2).

« La Ligue des champions ? Ce n’est pas une obsession, c’est un objectif que le club m’a proposé avant de signer. Il faut aussi travailler toute la saison sur le championnat, les Coupes, qui sont importants pour le club et permettent d’arriver en forme pour les matchs de C1. Tuchel ? Il a très envie de réussir, de mettre en pratique ses idées, pour créer un vrai groupe de combattants, comme à l’Atletico Madrid, comme à la Juventus. Il a une belle mentalité, il aime gagner avec une belle structure d’équipe, il veut que tout le monde travaille ensemble, et c’est le plus important pour moi. Neymar et Mbappé ? Il y a un processus de travail et ça ne veut pas dire que je ne m’entends pas avec Neymar ou Mbappé. J’espère que ce travail, avec le nouvel entraîneur, va réussir à nous donner la structure parfaite pour faire une grosse saison », a détaillé, sur l'AFP, Cavani, qui espère donc montrer, avec ses coéquipiers, que le PSG a franchi un véritable cap collectif. Et si tel était le cas, Tuchel en serait le principal artisan, vu que l'entraîneur allemand tente de faire de nouvelles choses, avec autorité, afin de faire progresser son groupe avant Naples.