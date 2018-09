PSG : Cavani peste, si seulement Liverpool jouait en L1

Dans : PSG, Premier League, Ligue 1.

C’était une évidence au regard des premiers matchs de Paris en Ligue 1. Malgré la succession de victoires, le club de la capitale était encore loin de son meilleur niveau. Entre le mercato tardif voire décevant, le changement d’entraineur et le retour en forme progressif des Mondialistes, le PSG n’a pas eu à trop forcer pour prendre la tête du championnat. Mais contre Liverpool, la musique a été totalement différente comme le reconnaît Edinson Cavani. Au niveau de l’intensité et du défi physique, ce genre de rencontres manque clairement aux Parisiens pour ensuite répondre présent au plus haut niveau européen.

« Je crois que c’est normal. Liverpool est une des meilleures équipes en Europe actuellement. Sur un match comme ça, parfois on gagne et parfois on perd. J’aimerais voir ces équipes de Premier League disputer le championnat de France pour qu’on voit comment elles se comporteraient. Cela n’enlève rien au niveau de la Ligue 1 et je ne souhaite pas dire du mal de la Ligue française puisque la France est championne du monde et beaucoup de joueurs viennent de la Ligue 1 », a précisé l’attaquant uruguayen, tout de même persuadé que le championnat de France empêche tout de même le PSG de disputer régulièrement des matchs de haut niveau.