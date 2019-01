PSG : Cavani ne sera jamais Mbappé, et alors ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un triplé contre Guingamp samedi, Edinson Cavani a rappelé à tout le monde, si c’était nécessaire, qu’il était un redoutable finisseur.

Parfois critiqué pour ses relations techniques un peu limitées avec Neymar et Kylian Mbappé, l’international uruguayen a reçu un soutien de poids en ce début de semaine. Effectivement, Thomas Tuchel est montré au front pour défendre l’ancien buteur de Naples, lequel remplit parfaitement son rôle selon lui. Surtout, l’ancien coach du Borussia Dortmund a rappelé qu’il ne demandait absolument pas la même chose à Edinson Cavani et à Kylian Mbappé, deux joueurs capables de jouer en pointe mais aux profils totalement différents.

« Edi (Cavani) a beaucoup de qualité, c'est un buteur, je veux qu'il joue très proche du but de l'adversaire. Mbappé et lui ont des qualités différentes, mais ils aiment marquer, ils ont cette faim. C'est normal pour un attaquant qu'il y ait des moments de solitude avec très peu de connexion avec les autres, mais ils doivent rester patients et rester très haut à leur poste. Avec la qualité de Di Maria, Neymar et les autres, c'est plutôt facile de rester en poste, car le ballon va arriver. C'est une question d'automatismes » a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Un discours qu’appréciera sans doute le meilleur buteur de l’histoire du club.