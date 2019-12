PSG : Cavani mérite de jouer, l'aveu de Thomas Tuchel

Dans : PSG.

Absent face à Montpellier en raison d’une blessure au mollet, Edinson Cavani effectue son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de Galatasaray en Ligue des Champions.

Après le match de milieu de semaine dernière contre Nantes, Thomas Tuchel avait été vivement critiqué pour n’avoir accordé que cinq petites minutes de jeu à l’Uruguayen. Visiblement conscient de son erreur à l’égard du meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’ancien manager du Borussia Dortmund va tenter de rectifier le tir à l’occasion du match de Ligue des Champions face à Galatasaray, mercredi soir au Parc des Princes. Si son état physique le permet, le « Matador » pourrait effectivement disputer une bonne partie du match comme indiqué en conférence de presse par Thomas Tuchel ce mardi.

« Il a manqué Montpellier parce qu'il a senti quelque chose au mollet. Une petite douleur. Il s'est entraîné avec le groupe seulement aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il cherche le rythme. C'est aussi ma responsabilité, parce que je ne lui donne pas beaucoup de minutes, mais c'était la décision de laisser Mauro Icardi et les autres attaquants sur le terrain. Ils ont été décisifs, ont marqué beaucoup de buts et Edi a manqué beaucoup de semaines. Ce n'est pas de sa faute, mais c'était la situation. Il est déçu, c'est clair, il est habitué à jouer tous les trois jours, mais il est super professionnel. Il travaille d'une bonne manière, aussi dans le vestiaire. Il est toujours positif. Il travaille pour être là quand c'est nécessaire. Il manque encore un peu de rythme, c'est le problème. On doit attendre la réaction demain après l'entraînement aujourd'hui. Si c'est possible, je vais lui donner quelques minutes demain. C'est nécessaire et il l'a mérité » a indiqué Thomas Tuchel. Reste maintenant à voir si Edinson Cavani débutera, ou s’il rentrera assez tôt en seconde période.