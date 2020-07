PSG : Cavani le traitre, Pierre Ménès attaque le Matador

Dans : PSG.

Edinson Cavani a refusé de prolonger pour deux mois au PSG, Pierre Ménès est toujours remonté contre le meilleur buteur de l'histoire de Paris.

Tandis que ses anciens coéquipiers joueront deux finales nationales et un quart de finale de la Ligue des champions, Edinson Cavani sera devant sa télévision, ou dans la campagne uruguayenne. Car El Matador a refusé l’offre de prolonger de deux mois son contrat au Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ayant eu une fin de non-recevoir suite à cette proposition. Pour certains supporters du PSG, le club de la capitale a eu tout faux dans la gestion du cas Cavani en refusant de prolonger pour quelques saisons celui qui a marqué l’histoire du Paris SG. Mais ce n’est pas l’avis de Pierre Ménès, régulièrement interpellé sur les réseaux sociaux concernant le cas Edinson Cavani. Le consultant de Canal+ estime que les événements actuels ne font que confirmer le peu de classe du buteur sud-américain.

Pour Pierre Ménès c’est une évidence, Edinson Cavani a quitté le PSG par la petite porte et s’est mis à dos ses anciens coéquipiers. « Comme je l’ai déjà dit les masques tombent (...) Cavani n’a signé nulle part et ne signera nulle part à 12 millions nets. Il n’avait donc aucune raison de partir et de ne pas faire les deux mois. Il y a 3 trophées à gagner en un mois. Thiago Silva a une autre classe (...) Pour moi et pour les joueurs parisiens c’est une trahison. Demandez aux joueurs ce qu’ils en pensent », a confié Pierre Ménès, visiblement informé que du côté du vestiaire du PSG on digère très mal la réponse négative d'Edinson Cavani à la proposition des dirigeants du Paris Saint-Germain.