PSG : Cavani is back, Pierre Ménès met Icardi en garde

Titulaire face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir (4-3), Edinson Cavani a brillé avec un but et une passe décisive délivrée à Kylian Mbappé.

Auteur de 200 buts sous le maillot du PSG, le Matador a relancé la concurrence avec Mauro Icardi à la pointe de l’attaque parisienne pour les semaines à venir et notamment dans l’optique du match retour face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Dans une vidéo publiée par Canal Plus sur Twitter, Pierre Ménès a évoqué le retour en forme de l’international uruguayen. Et pour le journaliste, il est bien évident qu’Edinson Cavani aura son mot à dire d’ici à la fin de la saison, et qu’il représente une réelle menace pour Mauro Icardi, lequel était pourtant un titulaire inamovible de Thomas Tuchel durant la première partie de saison mais qui a débuté les deux derniers matchs du PSG (à Dortmund et contre Bordeaux) sur le banc.

« 200 buts pour Cavani c’est un évènement, félicitations à lui. Mais j’ai envie d’aller un peu plus au-delà de ça. Je l’ai surtout trouvé bien plus consistant physiquement que depuis le début de la saison. Il a l’air enfin débarrassé de ses problèmes physiques. J’ai retrouvé le Cavani qui faisait des appels, qui défend, qui marque, qui rate des occasions aussi et qui fait une passe décisive (pour Mbappé). Alors, je n’ai pas trouvé Tuchel très adroit de dire qu’il l’avait mis pour qu’il marque son 200ème but, ça fait un peu “faisons la charité au Matador”. Mais avec son match, il prouve qu’il a peut-être son mot à dire sur la fin de la saison » s’est réjoui Pierre Ménès, lequel n’a jamais caché ses doutes à l’égard d’Edinson Cavani en raison de son manque de finesse technique. Mais qui a toujours reconnu l’état d’esprit absolument irréprochable de l’attaquant du PSG, ce qui fait de lui un joueur si aimé par le Parc des Princes.