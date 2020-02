PSG : Cavani dévoile son plus beau but, l’OM est encore traumatisé

Dans : PSG.

Titulaire face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes (5-3), Edinson Cavani a franchi la barre des 200 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

En égalisant de la tête face à Bordeaux dimanche, le meilleur buteur du PSG a marqué encore un peu plus l’histoire du club francilien. Tout proche de partir lors du mercato hivernal, Edinson Cavani est finalement resté à Paris, ce qui lui a permis d’atteindre les 200 buts. Après la victoire parisienne contre Bordeaux, il n’y en avait évidemment que pour l’international uruguayen. En zone mixte, il lui a notamment été demandé quel était son plus beau but depuis sa venue au PSG. Et sans trop hésiter, Edinson Cavani a tout de suite pensé à son coup-franc magistral au Stade Vélodrome en octobre 2017, qui climatisait Marseille dans le temps additionnel (2-2).

« Il y a en a beaucoup de beaux, non ? C'est dur de choisir. Mais je crois que celui qui reste dans la tête de tous, c'est celui du 2-2 contre Marseille (NDLR : en octobre 2017). Le stade attendait que le coup franc soit passé pour crier. Et c'est là que j'ai annulé un peu la fête ! Les Clasicos sont des matchs encore plus spéciaux que les autres. Ai-je marqué l’histoire du PSG ? Oui, ça fait 6 ans et demi et ça fera 7 ans à la fin de la saison. Beaucoup de choses se sont passées. Ça fait qu'une petite histoire s'est créée dans ce club. C'est une très belle aventure dans ma vie, dans ma carrière. J'espère passer encore des très bons moments avec le PSG. Je suis fier de savoir que je peux laisser une petite trace dans l'histoire du club. Pour les supporteurs parce qu'ils m'ont donné chaque jour de la confiance. J'ai grandi dans l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite mais avec le temps. Mais ce n'est pas fini pour faire encore grandir un peu plus cette histoire » a indiqué Edinson Cavani, plus que jamais ancré dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain.