PSG : Cavani est-il une légende du PSG ? El Matador répond !

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani n'est pas Neymar, mais il n'empêche que le buteur uruguayen enfile les buts et les gros matches là où son coéquipier brésilien a des hauts...et des bas depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain. Samedi, face au SCO, le buteur du PSG a passé la barre des 100 buts sous le maillot du club de la capitale, mais cela le laisse relativement zen, Edinson Cavani n'étant pas du genre à tirer la couverture à lui.