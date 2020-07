PSG : Cavani détesté par le vestiaire, Pierre Ménès balance

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani ne terminera pas la saison 2019-2020 avec ses coéquipiers.

Bien qu’il fût parvenu à retrouver une place de titulaire au profit de Mauro Icardi avant le confinement, l’international uruguayen a pris la décision de ne pas terminer la saison avec le PSG afin de pouvoir négocier en toute liberté son futur contrat, probablement son dernier en Europe. Une décision qui a véritablement scotché les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels souhaitaient évidemment que le « Matador » puisse terminer son aventure parisienne en apothéose avec la finale de la Coupe de la Ligue, celle de Coupe de France et bien sûr le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne.

La désillusion a donc été cruelle pour les supporters parisiens… mais également pour les joueurs. En effet, de nombreux cadres du PSG dont Neymar ont sollicité Edinson Cavani afin de le convaincre de rester. En vain. Et cela a cruellement fait chuter la cote d’amour de l’Uruguayen dans le vestiaire du Paris Saint-Germain selon Pierre Ménès, lequel a distillé quelques indices à ce sujet via son compte Twitter. « Un hommage pour Cavani au Parc ? Là je croix que tu peux rêver, ou alors ce sera sans les joueurs. Rupture avec les autres joueurs ? Grave » a indiqué le consultant de Canal Plus, pour qui il est clair qu’Edinson Cavani n’est plus en odeur dans le vestiaire de Paris, qui a vécu comme une trahison le départ précipité et totalement surprenant de l’Uruguayen. Reste maintenant à voir si, une fois la déception passée, l’ancien attaquant de Naples aura tout de même droit à son hommage au Parc des Princes quand la situation sanitaire le permettra…