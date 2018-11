PSG : Cavani bien trop gourmand pour Naples au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alors que Paris prépare son choc européen contre Naples en Ligue des Champions, l’avenir d’Edinson Cavani est régulièrement évoqué ces dernières semaines.

Et l’ancien buteur du club italien est régulièrement associé à son ex-club par les médias transalpins. Il faut dire que les déclarations du président napolitain Aurelio De Laurentiis ont alimenté la rumeur d’un come-back à San Paolo récemment. Mais selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, dont les sources sont généralement très fiables, il est peu probable que le Matador signe son retour à Naples cet été.

Et pour cause, il existerait un écart bien trop important entre le salaire actuel d’Edinson Cavani au PSG, et ce que seraient prêts à lui offrir les dirigeants de Naples. Actuellement dans la capitale française, le meilleur buteur de l’histoire de Paris perçoit 13ME par an. Et s’il ne serait pas contre une légère baisse de salaire pour retourner à Naples, l’Uruguayen ne serait pas prêt à un « sacrifice trop important ». Fin de la rumeur, donc. En attendant d’éventuels rebondissements dans ce dossier cet été, Edinson Cavani étant en fin de contrat en juin 2020…