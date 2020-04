PSG : Cavani aura du mal à refuser cette offre en Premier League

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait atterrir en Angleterre. Un nouveau projet se dessine à Newcastle, dont les dirigeants pensent à l’Uruguayen.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain ne change pas d’avis en ce qui concerne Edinson Cavani. Malgré les difficultés financières liées au Covid-19 et à l’interruption de la saison, le club de la capitale, qui semble désormais ouvert aux prolongations de Thiago Silva et de Layvin Kurzawa, n’a toujours pas l’intention de conserver le Matador. Reste à savoir ou rebondira l’attaquant de 33 ans. A en croire son coéquipier et ami Leandro Parades, l’Uruguayen n’a pas l’air emballé par les approches de clubs sud-américains. Cavani a plutôt l’intention de se lancer dans un dernier défi en Europe.

Cela tombe bien, en plus de l’Atlético Madrid, qui souhaitait déjà l’accueillir cet hiver, Newcastle pourrait vite se manifester, annonce ESPN. Rappelons que les Magpies devraient être rachetés par de riches fonds en provenance d’Arabie Saoudite. C’est pourquoi l’actuel 13e de Premier League se montre ambitieux en imaginant l’ancien Napolitain à la pointe de son attaque. Ainsi qu’un manager prestigieux comme Mauricio Pochettino ou Massimiliano Allegri sur son banc. Une piste intéressante pour Cavani qui pourrait rester au haut niveau, découvrir un championnat attractif et conserver un salaire très élevé. Autant dire que peu de clubs seront en mesure de lui présenter une telle proposition cet été.