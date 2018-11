PSG : Carine Galli a des doutes sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence d'Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain pouvait compter sur le duo Mbappé-Neymar pour faire la différence contre Lille, vendredi soir au Parc des Princes. Au moment d'analyser la performance de la star brésilienne du PSG, Carine Galli estime que Neymar n'a pas son meilleur rendement, mais la journaliste trouve tout de même des circonstances atténuantes à l'ancien barcelonais. Et Carine Galli de dire sa façon de penser.

« Contre Lille, Neymar a perdu énormément de fois le ballon, et trop souvent il a essayé de faire la différence tout seul. Il forçait trop, il aurait dû lâcher la balle, mais je reconnais aussi qu’il n’a pas très été aidé par ses coéquipiers qui ne lui offrent pas de solution. Il y a du très bon chez Neymar, comme sur le deuxième but, et parfois il pourrait être un peu plus simple si ses coéquipiers se proposaient », a fait remarquer la journaliste de la chaîne L'Equipe, qui ne veut pas tout mettre sur le dos de Neymar. Mardi à Naples, le Brésilien a tout intérêt à tourner à plein régime sous peine de subir une fois de plus les foudres de la critique.