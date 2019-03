PSG : Cantona chambre salement Neymar Jr !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions va laisser des traces au Paris Saint-Germain. Surtout si certains remuent le couteau dans la plaie.

Sans parler des Marseillais, qui prennent évidemment un malin plaisir à taquiner le rival, les Français pro-Manchester United sont les premiers à chambrer. Cela a commencé dès le coup de sifflet final mercredi soir, lorsque Patrice Evra a partagé sa joie sur les réseaux sociaux en pleine tribune présidentielle. C’est aussi dans l’une des loges du Parc des Princes qu’Eric Cantona et ses amis, jugés trop provocateurs, ont causé une altercation avec le père de Neymar. Avant l’intervention de la sécurité.

Mais l’épisode n’est pas terminé pour « The King ». Le natif de Marseille a en effet continué à chambrer en s’attaquant cette fois à Neymar Junior. « Comme le barbecue, on le sort au printemps quand le soleil commence à briller », s’est moqué Eric Cantona sur Instagram, en référence aux blessures du Brésilien en début d’année civile. Les Parisiens prennent cher, et ça pourrait durer un moment…