PSG : Cantona et Neymar Sr, la surréaliste embrouille du Parc !

Cela a chauffé dans la tribune officielle du Parc des Princes mercredi soir, et pas uniquement à cause de la vidéo bouillante signée Patrice Evra.

En effet, le ton est monté entre deux clans opposés et au caractère bien trempé. Selon RMC, une vive altercation a opposé le père de Neymar à Eric Cantona. L’ancien numéro 7 des Red Devils n’a jamais caché sa volonté de voir Manchester United, son club de cœur, l’emporter et il était donc présent en ce sens avec ses amis dans la tribune officielle du Parc des Princes. Quelques rangs à côté, c’est tout le clan Neymar, dont son père et des amis ainsi que le frère de Marquinhos, qui ont eu beaucoup de mal à digérer cette élimination.

A la fin du match, la radio sportive affirme que Eric The King est venu provoquer ce clan brésilien, notamment en faisant un « chut » avec le doigt sur la bouche ainsi que quelques gestes équivoques. Le père du joueur brésilien est ainsi entré dans la loge voisine pour écarter sèchement l’un des amis de Cantona, avant que le service de sécurité n’intervienne et ne sépare tout le monde. Si Neymar n’était pas présent dans le coin lors de ce coup de sang, son père a bien fait comprendre qu’il n’était pas utile de provoquer après un match gagné, et regrettant que le Français et ses proches en rajoutent de la sorte. Certainement pas de quoi faire trembler « Canto », roi de la provocation assumée et rarement faite dans la discrétion. Il n'a en tout cas pas eu le temps de vérifier si, 23 ans après son coup de folie à Crystal Palace, son kung-fu kick était toujours aussi dévastateur.