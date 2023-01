PSG : Campos se prend une claque à 140 ME au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vendre Pablo Sarabia à Wolverhampton dans les prochaines heures. L'Espagnol pourrait être remplacé, même si Paris a un budget serré...

Pablo Sarabia va s'envoler pour Wolverhampton dans les prochaines heures pour y signer son contrat. L'Espagnol, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place au PSG depuis son transfert du FC Séville, devrait rapporter 5 millions d'euros plus 2 de bonus au club de la capitale, qui s'économisera par la même occasion son salaire de près de 3 millions d'euros par an. Une fois parti, l'Espagnol va laisser une place au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Ce dernier a récemment indiqué devant la presse que le PSG ne le remplacera pas pour le remplacer. L'idée est d'ajouter une vraie plus-value à son équipe. Cependant, le budget sera très serré si l'on en croit les dernières informations du Parisien...

Luis Campos rêve toujours d'Osimhen

Le média indique en effet que le PSG n’a presque aucune marge de manœuvre pour remplacer Pablo Sarabia en raison du fair-play financier. Les champions de France ne pourront aligner qu’entre 10 et 15 millions d'euros pour recruter un renfort, sauf si un prêt parvient à être négocié. A ce prix-là, la mission s'annonce corsée pour Luis Campos, qui a malgré tout activé son réseau pour tenter de dénicher la perle rare. Le Portugais ne manque pas d'idées mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles coûteraient cher au PSG. Le Parisien rappelle que Luis Campos est un grand fan du profil de Victor Osimhen, en feu sous les couleurs du Napoli et qu'il avait fait signer à Lille. Présent dans l'axe et capable de prendre la profondeur, le Nigérian a tout de la pièce manquante du dispositif offensif du PSG. Problème, le club italien a fixé son prix à 140 millions d'euros d'après Il Mattino. Une somme déraisonnable pour le club de la capitale, très surveillé par l'UEFA concernant ses finances. Ce n'est peut-être que partie remise pour Osimhen, même si Campos risque de se prendre quelques claques dans ce dossier avant d'arriver à ses fins.