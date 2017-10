PSG : Ça y est, Paris est un grand d’Europe avoue Kanté

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Elu meilleur joueur de Premier League la saison dernière, N’Golo Kanté ne regrette pas d’avoir signé à Chelsea à l’été 2016.

A ce moment, le milieu défensif, qui sortait d’un excellent exercice avec Leicester City, était également convoité par le Paris Saint-Germain. Mais l’international français avait un autre plan de carrière. « Ma priorité était de rester en Premier League, a confié Kanté au quotidien Le Parisien. Lorsque Chelsea m’a contacté, j’ai parlé avec le coach et le feeling est bien passé entre nous. » Près d'un an plus tard, l’ancien Caennais constate que le PSG de Neymar fait désormais partie des grands d’Europe.

« C’est super fort ! Ce club est taillé pour aller loin. Il n’a pas grand-chose à envier aux grands clubs européens. Il peut raisonnablement gagner la Ligue des Champions », a estimé le Blue, notamment impressionné par Kylian Mbappé. « Il réalise des choses formidables, a encensé le natif de Paris. Kylian possède de grosses qualités techniques, une grande vitesse, il marque, il est aux services des autres et il a la tête sur les épaules. Il a de très belles années devant lui. » A croire que le PSG et Mbappé sont pris au sérieux en Angleterre.