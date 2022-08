PSG : Ça traine pour Fabian Ruiz, Manchester United rapplique

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Bien qu'il soit annoncé tout proche de signer au PSG, Fabian Ruiz n'est pas garanti d'évoluer sous les couleurs du club de la capitale. Manchester United est prêt à tout pour passer devant Paris sur ce dossier.

Le PSG n'a pas encore terminé son mercato. Après Ekitike, Sanches, Mukiele et Vitinha, Paris souhaite encore recruter au moins 3 joueurs pour combler les attentes de Christophe Galtier. Dans celle liste figure Fabian Ruiz, le milieu de terrain de Naples, référence à son poste en Serie A. Si L'Espagnol est très très proche du PSG, un point pourrait tout faire basculer dans ce dossier. Alors que des négociations sont en cours entre les différentes parties pour trouver un accord, Manchester United va tenter d'interférer dans ce transfert selon les informations de Talk Sport. Le club anglais a cruellement besoin de se renforcer au milieu de terrain et a fait de l'Espagnol, l'une de ses cibles prioritaires si Adrien Rabiot et Frenkie de Jong n'arrivent pas à Manchester.

Manchester United prêt à doubler le PSG

Le PSG va devoir se méfier. Les Red Devils sont prêts à tout pour mettre le grappin sur Fabian Ruiz. Après un début de saison catastrophique, Manchester United doit impérativement se relancer en Premier League. Mais pour cela, il faut des renforts de qualité. Bien que le PSG soit plus avancé sur le dossier, Manchester a déjà prouvé que l'argent n'est pas un problème et que pour attirer le joueur de 26 ans, le club n'hésitera pas à formuler une offre qui ne se refuse pas à Naples. La presse anglaise le rappelle, Fabian Ruiz a décliné l'offre de prolongation de Naples, qui va chercher à le vendre durant ce mercato afin de récupérer une belle enveloppe. En fin de contrant en juin 2023, l'avenir du gaucher va se jouer entre Paris et Manchester.