PSG : C’est promis, Mbappé ne fera pas une Neymar

Dans : PSG.

Les semaines passent et ni Neymar, ni Kylian Mbappé n’ont prolongé au Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont à chaque fois montrés très rassurants à ce sujet les rares fois où ils ont répondu aux micros qui leur étaient tendus. Mais la réalité est bien là, et à moins d’un mois de la fin de la saison, les deux stars du PSG sont parties pour se retrouver plus que jamais en position de force dans leur carrière. Neymar, qui a lui aussi pris la parole pour expliquer qu’il se sentait très bien à Paris, est tout de même tenté par les gesticulations du FC Barcelone. Le club catalan n’est pas certain d’avoir les moyens de le faire revenir, mais il se plait à entretenir le doute, et ainsi mettre le Paris SG dans l’embarras. En tout cas, on est tout de même bien loin de la situation de l’été 2019, quand le Brésilien boudait pour revenir au Barça. Un vrai soulagement pour le club de la capitale, qui s’est vu garantir, selon L’Equipe, par le clan Mbappé, qu’il n’y aurait jamais de clash pour partir en force cet été.

En effet, si jamais le champion du monde tricolore décidait qu’il était l’heure pour lui de changer d’air, et répondre ainsi aux appels du pied du Real Madrid, cela ne pourrait se faire qu’en accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Pas de bras de fer en perspective, ce qui semble assez logique. Mbappé est désormais en position de force, et peut très bien être d’accord pour rester une saison de plus, avec la garantie de voir son contrat se terminer en juin 2022 et rejoindre le club de son choix sans rapporter un euro au PSG. Résultat, le président parisien doit concilier fermeté dans les négociations, avec tous les moyens à sa disposition pour convaincre l’ancien de l’AS Monaco qu’il est l’heure de montrer par une signature en bas de la page son attachement au PSG. En tout cas, une seule certitude à l’heure actuelle, malgré la situation tendue, cela ne devrait pas déboucher sur un règlement de comptes ou des coups de pression à travers les médias.