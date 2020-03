PSG : C'est le feu autour du Parc, Mbappé et Neymar en roues libres

Plusieurs centaines de supporters du Paris Saint-Germain se sont réunis ce mercredi soir autour du Parc des Princes à l'initiative du Collectif Ultras Paris afin de montrer leur soutien aux joueurs avant le match à huis clos contre le Borussia Dortmund. Outre des fumigènes par dizaines, un feu d'artifice a même été tiré par des fans déchaînés dans une ambiance très bon enfant. Arrivés dans cette folie énorme, les joueurs du PSG ont apprécié tout cela, mais visiblement cela n'a pas mis une pression supplémentaires sur leurs épaules, Neymar et Kylian Mbappé étant eux en plein délire au moment de rejoindre les vestiaires. Reste au Paris SG à se qualifier..

