PSG : C’est décidé, Tuchel veut éjecter deux joueurs au mercato

Dans : PSG, Mercato.

La priorité de Thomas Tuchel n’a pas changé. Après l’échec du mercato estival, l’entraîneur du Paris Saint-Germain attend toujours la signature d’un milieu défensif.

Le club de la capitale partage son avis et se prépare à passer à l’action cet hiver, sans pour autant faire des folies. D’après le quotidien Le Parisien, le champion de France a prévu un budget de 24 millions d’euros pour le recrutement d’une sentinelle. Compte tenu du marché actuel, surtout en pleine saison, la perle rare sera difficile à trouver à ce prix. C’est pourquoi le PSG espère ajouter quelques millions grâce à deux ventes.

Sans surprise, Paris compte se débarrasser de Jesé Rodriguez (25 ans). L’attaquant espagnol n’a pas disputé un seul match cette saison, ce qui implique que les prétendants ne seront pas nombreux. Quant à la deuxième victime annoncée, il s’agit de Lassana Diarra (33 ans). Alors que le PSG manque de solutions à son poste, le milieu défensif n’a disputé que 4 matchs en comptant le Trophée des Champions.

Draxler vers la sortie ?

Tuchel ne compte pas sur l’ancien Marseillais et le poussera volontiers vers la sortie, sachant que son contrat expire en juin prochain. Ce mercato hivernal représente donc la dernière occasion de récupérer une petite somme pour son transfert. A noter que le média régional évoque aussi un possible départ de Julian Draxler (25 ans), mécontent de sa situation et dont la vente changerait totalement la donne...