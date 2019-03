PSG : Buffon veut arrêter ? Ça tombe bien, il n’a pas le niveau

Dans : PSG, Ligue 1.

La prolongation de contrat est pour le moment reléguée au second plan, et Gianluigi Buffon va utiliser son expérience pour se reconcentrer sur sa fin de saison au Paris Saint-Germain.

Lui qui était venu dans la capitale française afin de tenter d’attraper enfin cette Ligue des Champions qui le fuit, a finalement précipité la chute de son équipe face à Manchester United, avec la boulette qui fait mal au mauvais moment du match qu'il ne fallait pas perdre. De quoi briser une fin de carrière ? C’est possible puisque selon la presse italienne, Gigi Buffon se demande même s’il ne va pas raccrocher les crampons en fin de saison. Une sortie qui serait des plus logiques selon Bertrand Latour, persuadé que le gardien du PSG n’a rien apporté cette saison, et ferait mieux de laisser définitivement sa place.

« Buffon, stop ou encore ? A mon sens, l’histoire doit se terminer. Déjà selon moi, ce n’était pas une bonne idée à la base parce que franchement, il est cuit Buffon. Et au poste de gardien de but, malgré toute l’expérience qui est la sienne, tu ne peux pas avoir une rotation comme tu peux en avoir une avec un joueur de champ. Au poste de gardien quand tu fais des boulettes, ça se voit. Et à mon sens, sportivement il n’a pas donné de garanties pour continuer au-delà de cette saison avec le PSG. D’ailleurs, Thomas Tuchel a été très gêné tout au long de la saison dans sa gestion des gardiens de but. Si tu veux qu’Areola joue, il va falloir lui donner la place », a souligné le journaliste de RTL sur La Chaine L’Equipe. Reste à savoir, si jamais Buffon décidait d’arrêter les frais, si le PSG mettrait les grands moyens pour faire venir un portier de premier plan.