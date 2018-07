PSG : Boateng au PSG, ça avance vite et bien !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, les dirigeants parisiens voient la piste Bonucci s’éloigner. En effet, l’Italien souhaite revenir à la Juventus Turin et ce dossier est donc quasiment à oublier pour le champion de France en titre. Ainsi, l’état-major francilien semble avoir décidé de miser sur Jérome Boateng. Effectivement, Sky Sports affirme ce mardi soir que le Bayern et le Paris Saint-Germain négocient actuellement le transfert de l’international allemand.

Les négociations seraient mêmes « très avancées » et un accord est « proche » dans ce dossier. Néanmoins, aucun chiffre n’a filtré. Récemment, c’est un prix avoisinant 60ME qui circulait. Par ailleurs, le média allemand ne précise pas non plus si Boateng et le Paris Saint-Germain sont d’accord, le défenseur du Bayern Munich ayant un salaire très imposant. A n’en pas douter, on en saura plus dans les prochaines heures au sujet de ce dossier bouillant du mercato parisien…