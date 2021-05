PSG : Blessé par Mbappé, Pochettino en redemande

Dans : PSG.

Toujours en réflexion quant à son avenir, Kylian Mbappé n’a pas encore donné de réponse à ses dirigeants. En attendant, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino insiste sur l’importance de conserver l’attaquant qui ne l’a pas épargné mercredi à Montpellier.

La victoire à la Mosson (2-2, 6-5 t.a.b.) en demi-finale de la Coupe de France a laissé des traces au Paris Saint-Germain. Sans parler du carton jaune infligé à Neymar, suspendu pour la finale contre l’AS Monaco mercredi, l’autre point négatif vient du dos de Mauricio Pochettino. Le coach du Paris Saint-Germain s’est en effet blessé lorsque son attaquant Kylian Mbappé est venu célébrer avec lui l’un de ses deux buts.

« Grâce à lui maintenant, j'ai une douleur dans le dos. Cela fait deux jours que je me fais soigner par le physio », a confié l’entraîneur argentin en conférence de presse, avec le sourire. Bien évidemment, Mauricio Pochettino n’en veut pas à son buteur. Au contraire, le technicien serait ravi de voir le Français revenir fêter ses réalisations près du banc la saison prochaine. Cette scène impliquerait que Kylian Mbappé a accepté de rester et de prolonger son contrat qui expire en 2022. Soit le plus grand souhait du PSG et de son coach qui a répété l’importance de ce dossier pour l’avenir du club de la capitale.

« Une priorité fondamentale »

« Le PSG a un projet ambitieux, a rappelé Mauricio Pochettino ce samedi face aux médias, à la veille du match de Ligue 1 face à Reims. Et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous. » De la part de l’entraîneur qui l’avait désigné comme le joueur le plus important de l’équipe, ces marques d’affection ne laissent sans doute pas le champion du monde insensible. Reste à savoir si ces mots ajoutés aux arguments de la direction suffiront pour dissiper ses envies d’ailleurs.